Probando piensos

Como algunos sabéis desde hace unos meses tenemos un cachorro en casa. Aunque son muchos amigos los que nos recomiendan pasar a BARF, por temas de tiempo y organización del mismo (el escaso que nos queda en casa) hemos decidido alimentarle con un buen pienso de los denominados piensos premium.

De momento ya vamos por tres distintos y estamos empezando con el cuarto, así que me ha dado por escribir un artículo que iremos actualizando de los diversos piensos y como le sientan a nuestro cachorro.

Lo primero, decir que no estamos cambiando por cambiar, sino por intentar encontrar el que mejor le vaya a nuestro cachorro. Con esto no queremos decir que un pienso sea mejor o peor, pero si que queremos compartir la experiencia por si os puede servir de ayuda.

Partimos de la base de que Bang Bang, come fenomenal, pero hemos podido ver como con alguno de estos piensos, se ha quedado con hambre o al menos no se ha saciado igual.

BRIT CARE PUPPY LAMB & RICE

Este es el pienso que nos trajimos de Rep. Checa cuando fuimos a por Bang Bang hasta Praga, la verdad es que le sentaba bastante bien, excrementos bien formados, sin un olor demasiado pestilente. Al ser cachorro no hemos apreciado grandes cambios en cuanto al pelo, nivel de actividad, etc.

Cuando llegamos a España, vimos que era algo complicado de encontrar solo disponible por encargo o en algunas páginas web, eso es lo que nos ha hecho cambiar de pienso. Nos gusta que contenga condroitina y glucosamina, componentes muy necesarios para el correcto crecimiento.

Sus ingredientes son:

Carne deshidratada de cordero (45 %), arroz (30 %), grasa de pollo (conservada con tocoferoles), manzanas deshidratadas, aceite de salmón (3 %), sabores naturales, levadura de cerveza, conchas de crustáceos hidrolizados (fuente de glucosamina, 320 mg/kg), extracto de cartílago (fuente de condroitina, 190 mg/kg), manano-oligosacáridos (180 mg/kg), hierbas y frutas (romero, clavo, cítricos, cúrcuma, 180 mg/kg), fructo-oligosacáridos (120 mg/kg), Yucca schidigera (120 mg/kg), inulina (110 mg/kg), semilla de cardo (90 mg/kg).

GOSBI EXCLUSIVE PUPPY MEDIUM

He de ser sincero, este pienso lo escogimos con unas expectativas muy altas, nos habían hablado maravillas de este pienso y la verdad la relación calidad/precio es muy recomendable. Pero en nuestro caso, hemos tenido una experiencia que parece que hay mas perros a los que les ha pasado; respecto a sus excrementos también los hacía bien formados, pero estos tenían bastante más olor y además el propio perro empezó a coger un olor muy fuerte, demasiado, tanto que lo hemos achacado a la alimentación y decidimos cambiarlo por otro.

Posteriormente hemos conocido otros casos de perros que les ha pasado exactamente lo mismo respecto al olor, he de decir que el perro se saciaba muy bien pero lamentablemente el olor que tenía nos hizo desestimarlo para seguir con el. Este pienso también contiene condroitina y glucosamina y además solo con un 16% de arroz sus ingredientes son:

Carne de pollo deshidratada (27%), arroz (16%), grasa de pollo (conservado con mezcla de tocoferoles, fuente de vitamina E), pescado deshidratado (10%), carne de cordero deshidratada (7%), guisante (6%), patata (5%), manzana deshidratada (5%), aceite de salmón, frutas y verduras (4%) (pera deshidratada, pulpa de remolacha, zanahoria deshidratada, tomate deshidratado, frutos rojos, cítricos), aceite de linaza, huevo deshidratado (1%), leche en polvo (0,50%), levadura de cerveza desecada, cloruro potásico + FORMULA PROVITAL (2%): aceite de oliva (0,40%), extracto de krill, espinaca deshidratada, hidrolizado de crustáceos (fuente natural de glucosamina), hidrolizado de cartílago (fuente natural de condroitina), pétalos de caléndula secos, alfalfa deshidratada, algas marinas deshidratadas (espirulina 0,1%) brócoli deshidratado, extracto de semilla de diente de león, extracto de hojas de menta, extracto de semilla de té verde, manzanilla deshidratada, extracto de pomelo, extracto de naranja, extracto de limón, granilla de uva, extracto de pepino, aceite de borraja, extracto de achicoria (rico en FOS), extracto de frutos rojos, extracto de ajo, extracto de tomillo, extracto de semilla de orégano, extracto de semilla de cardo mariano, extracto de yuca, extracto de romero, extracto de aloe vera, arándanos, extracto de pimiento dulce, extracto de raíz de regaliz, extracto de moluscos, mejillón de labios verdes, fructo-oligosacáridos (FOS), M.O.S.

ARION TITANIUM GROWTH

Este pienso lo escogimos porque tenemos unos cuantos amigos que se lo proporcionan a sus perros y les va muy bien. Además nos lo recomendaron en la tienda donde adquirimos habitualmente el pienso de nuestros perros. He de decir que cuando vi la composición general del producto me pareció dar un pequeño paso atrás en algunas cosas, pero lo primero que buscábamos era eliminar el mal olor que tenía el perro con el pienso anterior y eso lo conseguimos. A los pocos dias, ya no emanaba ese olor de el. Lamentablemente a nuestro cachorro no le ha sentado bien del todo y aunque hemos estado “cambiando” las proporciones y raciones que le dábamos, las deposiciones no han sido buenas, además hemos notado que el perro tenía mas hambre que de costumbre (y más que con el anterior pienso). Por esto hemos hecho otro cambio.

Cuenta también con componentes que aportan glucosamina y condroitina, pero su composición no está tan detallada, estos son los ingredientes:

Carne de pavo deshidratada (mín. 32 %), arroz, trigo, aceite de salmón (mín. 8 %), extractos de proteínas vegetales, atún, pulpa de remolacha, proteína concentrada de maíz, fibra dietética, proteína hidrolizada de pollo, lecitina, FOS, MOS, huevo deshidratado, glucosamina y sulfato de condroitina.

NATURAL GREATNESS CHICKEN RECIPE – STARTER PUPPY ALL BREED

Hemos empezado con este pienso esta misma semana, aun es pronto para ver cambios significativos. Espero poder actualizar información al respecto en breve. Si que puedo decir que me ha gustado bastante la composición que tiene y que sea un “SIN CEREALES”. Lo que no me ha gustado personalmente es el tamaño de las croquetas, son muy pequeñas y Bang bang es un perro con bastante ansiedad a la hora de comer y engulle la comida, pero entiendo que para otros perros que les cueste más comer o incluso más jóvenes será mejor.

Sus ingredientes son:

Carne deshidratada de pollo (25 %), Guisantes, Patata, Carne fresca de pollo (10 %), Aceite de pollo (10 %), Salmon deshidratado (3%), Hidrolizado de hígado de pollo (3%), Pulpa de remolacha, Levadura, Semilla de linaza, Aceite de salmón (0,5%), Huevo entero deshidratado (0,3%), Achicoria (FOS), Manano oligosacáridos (MOS ), Sustancias minerales, Glucosamina (650 mg/kg), Yucca schidigera, Condroitina (150 mg/kg).

En caso de tener que volver a cambiar los que nos han recomendado son:

NFNATCANE JUNIOR FISH

Me atraen los piensos con pescado, principalmente por cuidar de su pelo de la mejor forma posible, NFNATCANE JUNIOR FISH tiene una composición muy buena, 100% Natural y SIN CERERALES:

Salmón deshidratado (>17%), patata (15%), pescado azul deshidratado,(>14%), huevo deshidratado, legumbres, extracto de proteína vegetal, aceite de pescado rico en omega 3, levadura de cerveza, pulpa de remolacha, aromas naturales, probióticos, prebióticos, complejo condroitina y glucosamina, Mananooligosacáridos, Fructooligosacáridos, lisina, cinc, taurina, extracto de yuca, vitaminas y minerales, antioxidantes naturales.

Vitaminas y aditivos nutricionales (UI/Kg); Vitamina A: 24000 UI, Vitamina D-3: 1600 UI, Vitamina E: 450 mg, Hierro: 350 mg, Yodo 0,4 mg, Zinc: 260 mg, Condroitina + glucosamina : 1900 mg, L- carnitina: 100 mg, Taurina: 1000 mg.

NFNATCANE PUPPY GOURMET

Respecto a este pienso, me gusta un poco menos que el anterior por la presencia de arroz en su composición, pero igualmente todos los ingredientes son naturales y con muy buenas proporciones y como no, con las ya mencionadas glucosamina y condroitina:

Mínimo 40% de hidrolizado de carnes variadas (carne cordero, de pavo y de pollo) , arroz integral ( 24%), grasa de pollo, legumbres, huevo, salmón hidrolizado, aceite de salmón rico en ácidos grasos, proteína vegetal, aromas naturales intensos de hígado de aves, levadura de cerveza, prebióticos y prebióticos, plantas coníferas, glucosamina, condroitina, hortalizas, fruta, zanahorias, fructooligosacáridos, bayas de saúco, fresas, moras, arándanos, frambuesas, l-carnitina, Mananooligosacáridos, antioxidantes naturales.

Si los probamos os contaremos nuestra experiencia.