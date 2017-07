¡Bienvenido Bang Bang!

Hace más de 25 años conocí en una exhibición de Agility de casualidad a los Border Collie por primera vez y quedé prendidamente enamorado de ella. Fruto de ello y tras fallecer de forma repentina la perrita que por entonces teníamos, llegó a casa hace casi 10 años nuestra BC Mix (Rough Collie x Border Collie) procedente de un pastor de Girona. Gracias a ella me he adentrado un poco más en la raza, educación, deportes caninos, alimentación y en definitiva todo el mundo que rodea a nuestros perros. Tanto me apasionó (y sigue haciéndolo a día de hoy) que funde la revista Border Collie Magazine y mi intención desde hace unos años, es rescatarla del olvido, puesto que creo que podemos aportar algunas cosas distintas tanto al mundo canino como al de los Border Collie en particular.

Al poco de adentrarme en el conocimiento de la raza decidí que mi border (por lo menos el primero) sería un merle y a ser posible de un color un poco distinto. En todos estos años por diversos motivos personales y familiares, nunca llegó un border collie a casa que fuera a quedarse en ella, hemos sido casa de acogida de varios ¡hasta 5 a la vez! pero no era el nuestro.

He de ser sincero, uno de los motivos era la familia, tener hijos pequeños (si encima dos son mellizos) requieren de un gran esfuerzo y tiempo que dedicarles. Sin embargo, el tiempo pasa, los niños crecen y si encima lo hacen adorando también a la raza (si, culpa íntegramente mía el haber creado dos locos más de la raza).

Hace unos meses decidí que era el momento de buscar lo que quería, un Border Collie Merle de una camada testada, con padres con buenas líneas de pedigree que me asegurasen lo que buscaba. Desafortunadamente no he sido capaz de encontrar lo que buscaba y hacerlo fuera de España, en EEUU encontré lo que quería, pero he de ser sincero y decir que los trámites que requería me echaron para atrás. Empecé por buscar entre mis amigos en Europa, concretamente en Francia y en República Checa. Al poco tiempo mi amiga Hana me puso en contacto con una criadora de Bulgaria en la que había nacido un cachorro sable merle muy bonito, lamentablemente no obtuve algunas de las garantías que buscaba y decidí esperar, el 30 de Diciembre nacía en Rep. Checa un cachorro macho seal merle, desde ese mismo día empezó su camino hasta España.

Lo primero que hice fue verificar que todo lo que estaba buscando se cumplía, en este sentido fui muy puntilloso y solicité todos los certificados y copias de salud, pedigree, etc. La criadora y yo intercambiamos innumerables correos en los que le explique lo que quería y buscaba y lo que esperaba de ella. Traer un cachorro de fuera de España en avión requiere lo primero que tenga la vacuna de la rabia, y para ello ha de contar con 3 meses + 21 días preceptivos de que ha sido correcta su aplicación. En este sentido y como muchos sabréis, el periodo de socialización va desde los 2 a los 4 meses por lo que podría estar muy justo de tiempo para exponerle a lo que después se encontraría.

Hable con ella y se comportó mejor que muchos otros criadores con los que había hablado, Bang bang ha vivido experiencias positivas con otros perros, gatos, niños, ancianos, ruidos, baño, cepillos, correas, caminar tranquilamente, estar tranquilo en zonas abiertas, ir en brazos, manipulación en general, etc. Que era lo casi todo lo que queríamos. Además he de decir que Bang bang nos lo está poniendo muy fácil porque tiene un carácter SUPER. Es muy tranquilo, le gustan las personas, adora a los niños y aprende todo muy rápidamente. Tiene un olfato muy desarrollado para ser un Border Collie, dicho incluso por la veterinaria al pasar la revisión en España, algo que sin duda vamos a potenciar lo que podamos a fin de poder hacer cuantas más cosas con el (pero esto será otra historia… :-))

Inicialmente la compañía aérea me autorizo a volar con Bang bang en cabina, pero finalmente no pudo ser así y de prisa y corriendo tuvimos que hacernos con un trasportin y no hubo tiempo de hacer que lo asociase de forma positiva. La falta de tiempo para hacerlo de forma correcta y el propio viaje (unas 5 horas dentro) han provocado que a Bang bang no le guste estar en el trasportin, pero estamos trabajando en ello y progresa más que adecuadamente, para muestra un botón.

Ha sido una larga espera, ha sido difícil hasta el último momento, me ahorro algunos malos ratos que hemos pasado organizando el viaje. Si alguien se decide a buscar un perro fuera de España, le recomiendo que lo haga con mucho tiempo, revise todo 5 veces y se arme de paciencia porque algunas cosas parecen obvias y luego no lo son tanto.

He de decir, que me sentí muy feliz el dia 22 de abril, cuando por fin pude tener a Bang bang conmigo en Praga. Sin duda hemos aprendido muchas cosas de la experiencia, esperamos aprender muchas más y poco a poco iremos compartiéndolas con todos vosotros.

¡Bienvenido Bang bang!