En el número 10 de Border Collie Magazine publicamos el “Diario de la socialización de un Border Collie”, últimamente parece que la raza esta mas de moda que de costumbre, lo cual significa por desgracia que aumenta la aparición de oportunistas que quieren ganar un dinero fácil y rápido y en muchas ocasiones los “juntaperros” entregan perros demasiado jóvenes.

Os damos unas pocas pautas y razones de los riesgos que entraña esto:

Cualquier cachorro (no solo de border collie) debe estar con la madre un mínimo de dos meses, en este tiempo la madre le enseña el control de impulsos (por ejemplo cuando mama con demasiada fuerza se lo hace saber), le enseña las normas de higiene, cuando estar tranquilo o cuando estar más activo y ademas le protege gracias al calostro y la leche con anticuerpos frente a enfermedades.

No respetar esto incide directamente en el comportamiento futuro de nuestro cachorro. Perros que muerden con demasiada fuerza cuando juegan, que no controlan correctamente la higiene, que están en todo momento activados (y con riesgo de convertirse en perros reactivos) y sobre todo cachorros expuestos a enfermedades de todo tipo.

Por otra parte la fase de socialización transcurre hasta los cuatro meses aproximadamente, es en este periodo de tiempo cuando hay que acostumbrar a los cachorros a los estímulos externos que les rodearan en el futuro, para ello se deberán realizar presentaciones intraexpecie (perros de otras razas, edades y tamaños), extraespecie (gatos, conejos, pájaros, vacas, ovejas, patos, etc). Así como la presentación de ruidos (empezando por leves e ir aumentando paulatinamente), y otros estímulos (personas corriendo, bicicletas, coches, etc). Todas estas exposiciones y presentación de estímulos ha de ser siempre de forma amable y organizada para el cachorro, de forma lo más tranquila y en un entorno controlado donde no existan muchos más estímulos que del que deseamos realizar la presentación.

Tendremos que tener en cuenta también el calendario de vacunaciones para no incurrir en ningún riesgo innecesario, por ejemplo en una presentación intraexpecie podemos hacer que nuestro cachorro enferme si lo ponemos en contacto con un perro enfermo y nuestro cachorro no está apropiadamente vacunado.

Cuando se realice la presentación de un estímulo siempre ha de ser de forma tranquila, sin que sea algo estresante y tratando de premiar el comportamiento tranquilo y sereno de nuestro cachorro. Hay que tener mucho cuidado con no sobreestimular al cachorro puesto que podremos obtener fácilmente el efecto contrario al buscado.

Junto con estas son las pautas básicas y el sentido común podremos tener en el futuro un border collie equilibrado y sin miedos y como ya se ha mencionado toda esta etapa es a la que se conoce como socialización.

A continuación podéis encontrar el PDF del articulo que escribía por aquel entonces nuestro amigo Juan Revilla, y que sin duda esperamos que os pueda servir de ejemplo para muchas cosas:

DIARIO DE UNA SOCIALIZACIÓN

Esperamos que os guste y os parezca interesante.