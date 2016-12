Texto original de Sue Kinchin

Traducción de Isabel Ferrer

Publicado en Border Collie Magazine número 1, Febrero 2011

Que NO se le da bien a tu Border Collie

Si tienes un Border Collie, tienes un perro muy especial.Un perro inteligente, deseoso de agradar y que aprende muy rápido.

¿Parece un animal doméstico perfecto? Sí, con nuestra ayuda pueden llegar a ser unos animales domésticos maravillosos, pero debemos recordar que cuando acogemos en nuestra casa a uno de estos perros tan especiales y complejos, tenemos la responsabilidad de intentar entender todos los elementos que convierten al border collie en lo que es. Cuanto más entendamos a nuestro border collie, menos probabilidades hay de que tanto nosotros como nuestro perro nos topemos con graves problemas.



¿Cómo ha sido criado?

El border collie se ha criado desde hace generaciones en un entorno muy concreto y reducido para llevar a cabo una tarea muy específica y ha sido incorporado a un entorno doméstico hace muy poco tiempo.

Algunos perros lo han asimilado muy bien y a otros les cuesta más. Es nuestro deber intentar entender a estos seres hermosos e inteligentes y ayudarlos a adaptarse.

Existen muchos libros que explican para qué se criaron los border collies. En ellos nos advertirán acerca de su sensibilidad al movimiento, su tendencia a perseguir objetos y el hecho de que necesitan una actividad intelectual. Sin embargo, lo que en general no nos piden es que reflexionemos acerca de los rasgos que no son necesarios en un perro de trabajo, pero que facilitan la vida a un perro doméstico.

Toda persona que haya tenido un border collie sabe que en general son perros muy cautos. Sin una socialización intensa y minuciosa de cachorros, muchos se muestran desconfiados con las personas, poco tolerantes con los perros desconocidos, y cualquier novedad o cambio les genera ansiedad. Incluso con una socialización intensa, algunos conservan estas características. El border collie es propenso a quedarse muy afectado por una única mala experiencia y cuando algo le va mal, le cuesta recuperarse. Es muy sensible a las reprimendas, y cualquier movimiento rápido que no puede controlar lo altera mucho. No es de extrañar que tantos border collies detesten el tráfico. Pero recordad que es precisamente esa sensibilidad y esa inteligencia lo que nos resulta tan atractivo.

Así pues, ¿por qué son así? ¿Por qué la vida puede alterarlos tanto? Para entender bien a nuestros border collies, debemos no sólo tener en cuenta para qué los criaron, sino para qué no los criaron.

A lo largo de las generaciones, nuestro border collie NO se crió para:

Hacer frente al ruido

Los collies necesitan tener un oído muy agudo para oír e interpretar las señales del pastor desde muy lejos. Como las granjas de ovejas suelen ser lugares tranquilos, allí la sensibilidad de su oído no les supone ningún problema. En cambio, la vida urbana y doméstica bombardea a nuestros perros con ruidos, lo que puede causarles un profundo estrés. Debéis ser conscientes de eso y proteger a vuestro perro de un ruido excesivo. Habladle en voz baja: no es necesario gritarle.

Hacer frente a los cambios

Las granjas de ovejas tienden a ser lugares donde se producen relativamente pocos cambios: están las ovejas, el pastor y su familia, el establo donde duerme el perro y algún que otro tractor y coche. Los perros pastores en general no necesitan enfrentarse a cambios. Por otra parte, cada vez que nuestro collie urbano sale de casa, es probable que la calle haya cambiado (vehículos nuevos, gente nueva, contenedores de basura, etc.) Sólo el hecho de salir a pasear, aun cuando el perro quiera salir, puede generar estrés y debemos tenerlo en cuenta para ayudarlo a soportarlo.

Hacer frente a la presencia de desconocidos y de visitas o grupos de gente

Las granjas de ovejas suelen ser lugares aislados. Para ser un buen perro pastor, no es necesario que se sienta a gusto con la gente. Nuestros perros domésticos están rodeados de desconocidos en la calle y de visitas en casa. Si tenéis un border collie desde cachorro, aseguraos de que se socializa con gente a una edad muy temprana. Si llega cuando es mayor, hay que respetar el hecho de que puede estresarle conocer a personas nuevas.

Hacer frente a la presencia de perros desconocidos

Aparte de los perros conocidos de características similares que viven en la granja con ellos, los perros pastores no suelen mezclarse con otros perros. Como propietarios de collies domésticos, esperamos que se relacionen con perros desconocidos, muchos con unos «modales» perrunos espantosos, y como a menudo nuestro perro va atado, no tiene la opción de huir. Incluso aunque vuestro collie no reaccione con agresividad en estas situaciones, es muy posible que se estrese mucho.

Desde un punto de vista histórico, la sociabilidad y la flexibilidad no son características que hayan tenido importancia en el desarrollo del border collie. Aunque es posible que vuestro perro no proceda directamente de una línea de trabajo, tendrá de todos modos muchos de los rasgos heredados desde hace generaciones de los perros pastores y, por la misma razón, es probable que no haya heredado las características que le facilitarían la vida en un entorno doméstico.

Los pastores son grandes conocedores de los border collies y podemos aprender mucho de ellos. Sí, todos hemos oído hablar de pastores duros y crueles, pero un gran número de ellos valoran enormemente a sus perros, no sólo como perros de trabajo, sino también como miembros de su familia.

Es necesaria una muy buena socialización de cachorros para tener perros estables. Animad a vuestro perro a recurrir a vosotros para que lo guiéis. Observad cómo trabaja un perro pastor.

El perro se remite continuamente al pastor para que lo guíe. Sus impulsos hacia la persecución y contener el movimiento están muy controlados.

El pastor guía al perro y el perro muestra un enorme autocontrol. Lo ideal sería que el collie se comporte igual con nosotros. Si consulta con nosotros para saber qué debe hacer, no sólo está bajo control y tiene menos probabilidades de hacer algo que no debe, sino que también le transmitimos una sensación de seguridad. No tiene que preocuparse de nada. Nosotros le diremos qué debe hacer en cada situación. Animad a vuestro perro a recurrir a vosotros para que lo guiéis. No debería ser difícil. ¡Lo lleva en los genes!

Observad también al pastor

Nunca veréis a un pastor excitado. Un pastor excitado significa un perro excitado y ovejas desperdigadas. Sed propietarios tranquilos. Tenedlo en cuenta si queréis practicar agility o flyball con vuestro collie. Un buen perro pastor es rápido y tiene unos reflejos veloces como un rayo, pero no está en un estado de extrema excitación. Enseñad a vuestro perro lo que queréis que haga con calma. Si lo entiende y disfruta con ello, se esforzará al máximo. Al fin y al cabo, lo han criado desde hace generaciones de perros seleccionados por su deseo de trabajar en equipo con su guía. No hay ninguna necesidad de llevar al perro a un estado de histeria para que rinda bien, y es malo para su estado mental y físico ponerse así. Si vuestro perro da señales de estrés o se sobreexcita, preguntaos si ésa es realmente la mejor actividad para él.

Una última cuestión a tener en cuenta

Cuando un perro pastor no trabaja con el pastor, lo encierran en un lugar tranquilo, sin estímulos, para descansar y recuperarse y para que no haga ninguna trastada. Pero lo más importante es que los niveles de adrenalina que probablemente han estado muy altos mientras trabajaba ahora pueden volver a la normalidad. Vuestro collie sensible y alerta recibe un bombardeo constante de información. Aseguraos de que dispone de oportunidades de sobra para descansar y relajarse en un lugar seguro y sin estímulos.

Al pensar en los border collies, pensad en los perros pastores: potenciad sus puntos fuertes, entended y respetad sus debilidades.

Sue Kinchin ha adiestrado y ha sido propietaria de muchos perros, incluidos border collies, desde hace más de treinta años. Ha tenido border collies adoptados en la adolescencia así como cachorros desde las ocho semanas.

En la actualidad tiene dos border collies: Mist, de doce años, y Glen, de siete, ambos de líneas de trabajo. Como gran aficionada al senderismo en el pasado, siempre le han interesado los collies de trabajo y sobre todo su adaptación a un entorno doméstico.

En la actualidad Sue da clases de adiestramiento de perros y clases individuales, además de atender consultas relativas a la conducta canina.

Ha iniciado recientemente veladas de border collies para los propietarios que necesitan consejos y aprender actividades que mantengan a sus perros ocupados y tranquilos a la vez.